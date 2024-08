Parigi 2024 gli organizzatori sulle medaglie rovinate | Sostituiremo quelle danneggiate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Glidei Giochi Olimpici die la Monnaie de Paris si impegnano a ‘‘sostituire sistematicamente” ogni medaglia ”danneggiata”. E’ questo l’annuncio che arriva dopo la protesta sollevata dallo skater statunitense Nyjah Huston, bronzo alla rassegna a cinque cerchi che sui social aveva denunciato la scarsa qualità della propria medaglia.“Questeolimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averle lasciate riposare sulla mia pelle con un po’ di sudore, e dopo averle fatte indossare ai miei amici durante il fine settimana, a quanto pare non sono di alta qualità come si potrebbe pensare“: si era lamentato Huston, mostrando sul suo profilo Instagram il bronzo rovinato. “Sembra ruvida, come se fosse andato in guerra“, ha aggiunto nel post.