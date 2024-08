La carica degli eventi del weekend Dario Ballantini in pole position La consegna dei Provisini d’argento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) CASTELL’AZZARA I paesi del Monte Amiata si preparano a vivere un sabato ricco di appuntamenti. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, a partire dallo spettacolo in programma a Castell’Azzara, questa sera, di(nella foto). Pittore postespressionista, scultore, attore per il cinema, la tv e li teatro, conduttore radiofonico, cantante, inimitabile trasformista:celebra quest’anno i suoi primi 40 anni di carriera. L’artista questa sera porta il suo "Acoustic Live Duo" nel paese amiatino, interpretando e raccontando 7 cavalli di battaglia dal suo folto repertorio di cantautori. ,si trasformerà col suo stile, a metà strada tra Fregoli e Noschese, in Gino Paoli, Vasco Rossi, Zucchero, Umberto Tozzi, Adriano Pappalardo ed in un finale saluto del suo storico Valentino.