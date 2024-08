All’Arsenal servirebbe un Osimhen | il City con Haaland ha fatto il salto di qualità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Arsenal, dopo anni complicati, sta pian piano tornando ai livelli di qualche anno fa e per due anni di fila ha rischiato di strappar via la vittoria della Premier League al Manchester. The Athletic, però, sottolinea che alla formazione di Arteta manca un vero centravanti come. Quest’estate i Gunners si erano inseriti nella corsa per accaparrarsi Victor, e chissà se riusciranno a spuntarla. L’Arsenal avrebbe bisogno di un: il paragone coldegli ultimi anni L’Arsenal ha abbastanza tempo per andare oltre il “quasi”? Arteta è entusiasta dei gol di Kai Havertz e delle prestazioni di Gabriel Jesus; ma un altro anno con le opzioni di attacco della scorsa stagione sarà sufficiente? È sufficiente avere tutti falsi nove? Ci sono situazioni in cui è ancora necessario un vero numero nove, come ilha Erling, per guidare la squadra.