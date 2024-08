Un corso di canoa per ragazzi e adulti con disabilità | l’iniziativa dell’associazione Lef

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Tu puoi fare la differenza. Oggi vogliamo farvi conoscere un’associazione che si chiama L.E.F. acronimo di Liberté Egalité Fraternité aps, che sostiene in vari modi altre associazioni del territorio. Nello specifico, da quest’anno, offre gratuitamente un know how a livello sportivo canoistico, dedicato aedcon variequali sindrome di down, autismo e similari, ma anche con handicap fisici, (quando possibile)”, lo spiega in un comunicato stampa l’associazione L.E.F. “Le giornate che offrono sono sempre in un clima di gioia ma anche di inclusione. Aidiversamente abili viene data una grande opportunità di apprendere, attraverso un movimento diverso, una migliore percezione del proprio corpo (propocezione). I risultati evidenziano come questo nuovo apprendimento si rifletta positivamente anche sulle capacità cognitive. L.E.F.