Ratti firma l’evento che apre il Rof L’esclusiva cena dopo la prima

(Di venerdì 9 agosto 2024) Temperatura mite per ilFestival nell’ampio giardino della Maison, dove la signora Silvana e la figlia Matilde hanno atteso e salutato i 250 invitati, direttamente dalladi Bianca e Falliero. A causa della ’bomba’ d’acqua c’è stato un cambio di programma, infatti al posto dellaservita dal Catering Chiara e Guido di Fano, si è optato per un buffet a base di risotto alla milanese, carpaccio e alta pasticceria di Iginio Massari occupando i tavoli allestiti da ’Sopra i Portici’ della signora Laura Pergolini di Fossombrone. Debutto per il sindaco Andrea Biancani; presenti il presidente del Rof nonché vice sindaco Daniele Vimini insieme al consiglio di amministrazione: Enrico Cafiero, Paolo De Biagi, Monica Nicolini e Luisa Rossi.