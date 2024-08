Pallavolo Alessia Orro carica verso la finale | Non siamo persone che vogliono accontentarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) E ora saràai Giochi Olimpici di Parigi 2024! L’Italia dellafemminile, dopo aver vinto con un netto con il punteggio di 3-0 sulla Serbia, raggiungendo per la prima volta le semifinali sotto i Cinque Cerchi, non si è fermata nemmeno contro la Turchia, regolata a sua volta per 3-0, staccando il pass per lache si giocherà domenica 11 agosto alle ore 13.00 contro gli Stati Uniti. I parziali del match contro la Turchia parlano di 25-22, 25-19 e 25-22. La conferma di una prestazione di altissimo profilo per le azzurre. Sotto in ogni set, hanno saputo mantenere i nervi saldi, andando al sorpasso contro le rivali ed al successo. Il commento dial termine dell’incontro spiega perfettamente le emozioni che stanno vivendo le nostre portacolori. “Non sto ancora realizzando niente.