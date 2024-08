I Galletti tornano nella mischia della Serie A Si partirà il 13 ottobre col viaggio a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ stato ufficializzato il cammino dei, che tra un paio di mesi torneranno a imperversare sui campiA, prontamente riconquistata dopo appena una stagione disputata nel purgatorioB. La nuova avventura del Romagna Rfcinfatti il 13con la trasferta sul campo di. La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il calendarioA maschile 2024-25, che a partire da quest’anno sarà articolata in 4 gironi, uno meritocratico e tre territoriali. Il campionato prenderà dunque il via il 13e il Romagna Rfc, che è stato inserito nel girone 4, inizierà il suo cammino cimentandosi subito con la trasferta in terra campana, quella più a sud tra tutte quelle in programma nell’arcostagione.