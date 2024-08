Era un campione di sport ora pesa 300Kg | tutti increduli per quello che gli è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una promessa delloche diventa un obeso patologico. Un omone di 300 chili che ha mandato in frantumi la sua vita. Come sta oggi? Si chiama Randy Statum e la sua storia è un esempio di lotta per la vita. Arrivato are 300 chili ha deciso di riprendere in mano la sua vita partecipando a My 600-lb Life. Il dottor Nowzaradan sarà riuscito ad aiutarlo? Si chiama Randy Statum e300 chili, il percorso con il Dottor Now Fonte Facebook My 600 il life (Cityrumors.it)Il raggiungimento e mantenimento dell’obesità è spesso dovuto a fattori cognitivi ed emotivi che sfuggono al controllo delle persone. Dietro una persona obesa si nascondono un’alta sensibilità al potere gratificante del cibo, una ridotta flessibilità cognitiva, un’incapacità di regolare le proprie emozioni. Da qui l’associazione tra obesità e traumi che hanno lasciato un segno profondo nell’animo dell’individuo.