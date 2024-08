Bologna pronto per il Maiorca | out De Silvestri e Karlsson Van Hooijdonk al Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Amichevole di lusso per ildi Vincenzo Italiano che domani affronterà ila Palma in una sfida dal sapore internazionale che potrebbe essere il preludio delle notti europee che i rossoblù vivranno a partire da settembre. Anche se gli spagnoli hanno concluso lo scorso campionato al 15° posto, nulla dunque a che fare con le potenziali iberiche che gli emiliani si troveranno di fronte in Champions League, il match dello stadio Son Moix sarà comunque una partita importante per capire a che punto si trovi la squadra di Italiano nel percorso di consolidamento e di amalgama. Al termine della sfida con ilmancherà infatti poco più di una settimana all’esordio in campionato che avverrà il 18 alle 18.30 nella cornice del Dall’Ara contro l’Udinese.