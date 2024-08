Serie B la Lega smentisce il conferimento gratuito dei diritti tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Lala notizia riportata da un organo di stampa relativamente aldeiaudiovisivi del campionato 2024-2027 a un soggetto, peraltro ben identificato; notizia non veritiera che integra l’alterazione delle condizioni di equità, al contrario sempre rispettate dalla“. Recita così il comunicato dellaB, che a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione si trova a dover fare i conti con una situazione spinosa in merito aitv. Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport aveva parlato di un’assegnazione alle emittenti Sky e Dazn ma laB ha smentito, sottolineando come il prezzo fissato rimanga di 13 milioni a testa (o 26 per entrambi).B, laildeitv SportFace.