Maltempo all’improvviso Vento forte e grandine distruggono alberi e auto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Disagi ovunque sul territorio provinciale per il. E una grande paura. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti sono emerse dal nulla raffiche fortissime diche in un attimo hanno spazzato via piante, gazebo, sedie e tavoli sistemati all’aperto, mentre oggetti di vario tipo volteggiavano verso l’alto. Molti i danni anche in città, specialmente percaduti: in via Adua una goa pianta si è spezzata finendo su un’parcheggiata, la strada è stata chiusa. Disagi anche in via Paolo Borsellino, dove il tronco di un albero è stato come spezzato di netto in due parti, davanti alla sede di Unimore grossi rami a terra mentre in via Livatino, al caffè Siveri, ilimpazzito ha trascinato il gazebo, ribaltandolo e facendolo finire contro il muro.