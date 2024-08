La zingara dei record | 10 figli e 148 arresti La ladra finirà mai in galera?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) C'è una coincidenza temporale pressoché perfetta tra il residuo di pena che deve scontare e la sua età anagrafica: rispettivamente 30 e 31 anni. Stiamo parlando di Ana Zahirovic, donna di origine rom, arrestata ieri dai carabinieri di Pomezia all'interno del campo nomadi di Castel Romano, dove era domiciliata. Nella sua «carriera» criminale, lunga un ventennio, ha commesso 148 reati. Un elenco esteso di cui fanno parte furti, borseggi, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante le sentenze definitive Zahirovic in carcere è stata con i contagocce. Perché? La 31enne, che fa parte di una tra le storiche famiglie criminali di origine croata, è madre di ben dieci, l'ultimo nato pochi mesi fa. È l'articolo 146 del codice penale che prevede la sospensione della pena per le donne incinte o per le madri condi età non superiore a un anno.