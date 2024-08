Genoa-Inter si delinea l’undici titolare di Inzaghi per il debutto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tra esattamente nove giorni, alle 18.30, i campioni d’Italia saranno in campo per, gara di apertura della prossima Serie A. Dopo le ultime amichevoli sisempre di piùdi Simone. VERSO LA CONFERMA –di sabato 17 agosto sarà, a suo modo, una gara storica. Ilper i nerazzurri nella prossima Serie A, per la prima volta in qualità di bi-stellati. Una partita che assume, dunque, contorni già importantissimi. Anche perché tra gli obiettivi principali per la squadra c’è sicuramente quello di riconfermarsi come dominatori del campionato. Per farlo bisognerà partire bene e questo significa espugnare un campo non facile come il Luigi Ferraris, dove lo scorso anno arrivò un pareggio per 1-1.