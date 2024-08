C' è un' azienda che sta producendo carburante per aerei a partire dal latte

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ricavareper l’aviazione dal? É possibile e non si tratta di una ricetta alchemica, ma del nuovo progetto della Dairy Distillery (Distilleria del) in Ontario, Canada. L’, già autrice di una vodka “creata” dal, raddoppia sulla sua intuizione di usare ilper creare alcol e dalle bevande alcoliche sceglie una strada che ha come idea centrale quella di ridurre l’emissione di anidride carbonica nei cieli.convertito in alcol La distilleria dell’Ontario produce una vodka “carbon neutral” (a zero emissioni) adal lattosio inutilizzato che si forma durante la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari. Lo zucchero delche viene separato dai grassi e dalle proteine crea sottoprodotto noto come permeato di, che viene spesso scartato o utilizzato per l'alimentazione animale.