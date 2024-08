Caterina Banti e Ruggero Tita i dominatori del vento | si incontrarono a Bracciano iniziarono con un camper e una barca usata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) All’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 il presidente del Coni Giovanni Malagò insieme a diverse persone del settore avevano assegnato all’Italia molte carte da medaglia, alcune altamente probabili, altre da outsider di lusso. C’era una sola carta però che brillava fra le altre, con l’alone della quasi certezza, quella dinel NACRA 17. Senza battere ciglio, superando ogni superstizione e tensione,, ormai un marchio da registrare per lo sport italiano, hanno vinto l’oro olimpico per la seconda volta, facendo avverare una profezia che profumava di sicurezza. La loro storia è molto semplice, guidata dalla passione e dal talento per il loro sport.nel 2017 erano dei velisti abbastanza anonimi, in una disciplina sportiva già poco seguita di suo dal grande pubblico.