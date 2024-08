LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso gli ottavi Tra un’ora gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:37 Calcio rapidissimo alla testa per Cerezo che don un’ammonizione segna il parziale di 8-1 11:37 Ammonizione Grippoli Gagliardo: 5-0 per la spagnola 11:35 Doppio calcio al corpo per Cerezo Iglesias, subito 4-0 per lei 11:33 Si torna alla categoria -49kg. Si sfidano Maria Sara Grippoli Gagliardo (Uruguay) e la spagnola Adriana Cerezo Inglesias (Spagna), molto apprezzata nonché numero 2 del seeding 11:30 Termina con un trionfo di ammonizioni il secondo round. Jendoubi vince la sfida 2-0 (5-3, 9-3), andrà ai quarti con Lewis. Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 JENDOUBI Mohamed Khalil (1) TUN Vittoria 2 5 9 KORNEEV Lev (17) SRB 0 3 3 11:28 Accolto il review. Parziale di 4-0 per Jendoubi.