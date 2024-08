LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | iniziano le gare del K1 donne 500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42 L’ungherese Gazso vince la semifinale in 1’50”78 e avanza con l’australiana Wood. Cala la cinese Yin, quarta. 9.41 Ai 250Yin, Gaszo, Wood. 9.40 Partita la seconda batteria. 9.35 Tra poco la seconda batteria, queste le partecipanti: 2 Ungheria HUN GAZSO Alida Dora 3 Spagna ESP FERNANDEZ Estefania 4 Svezia SWE ANDEON Melina 5 Australia AUS WOOD Alyce 6 Repubblica Popolare Cinese CHN YIN Mengdie 7 Atleti Olimpici Rifugiati EOR SOLTANI Saman 8 Belgio BEL BROEKX Lize 9.32 Fisher si qualifica comodamente alle semifinali con il crono di 1’49”16, Rojas si prende il secondo posto e avanza con la neozelandese. Ai quarti tutte le altre. 9.31 Fisher, Rojas, Ortisland ai 250. 9.30 Partita la prima batteria! 9.30 C’è Aimee Fisher in questa batteria, nettamente la favorita. 9.