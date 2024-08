La corsa per le elezioni regionali I circoli del Pd alzano la voce | | I candidati? Li decidiamo noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Vogliamo essere coinvolti nella scelta deialle". L’hanno chiesto a grani segretari deidel Pd del Riminese, nella riunione dei giorni scorsi con il coordinamento provinciale, sul percorso avviato in vista delle. Si voterà il 17 e il 18 novembre e nel Pd riminese laper i quattro posti in palio per le candidature è partita da un pezzo. Emma Petitti, presidente dell’assemblea regionale, parte da favorita. Nadia Rossi, consigliera al secondo mandato, da settimane va ripetendo che è pronta a ripresentarsi e che, statuto alla mano, nulla glielo vieta (non ha fatto due mandati pieni). Tra le donne è già scesa in campo anche l’ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma. Situazione fluida anche per i dueuomini. L’assessore Mattia Morolli si è tirato fuori dalla