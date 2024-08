Furto ai danni di un’anziana | oro e contanti per un bottino di 5mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconsumato all’interno di un’abitazione di via Piccinato a Benevento, all’interno di un parco chiuso. Ignoti si sono introdotti all’interno della casa di una anziana attraverso una porta finestra lasciata aperta sul balcone al primo piano. I malfattori hanno asportato 700, 10 paia di orecchini in oro, 2 fedi nuziali in oro, 4 bracciali in oro, 2 girocollo in oro e una parure in oro bianco.quantificato in 5000. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Benevento. L'articoloaidi: oro eper undiproviene da Anteprima24.it.