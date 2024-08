Abbandono scolastico Contributi per lo studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pubblicato l’avviso per il contributo del pacchetto scuola, finalizzato a sostenere economicamente le famiglie e a contrastare l’. L’incentivo è assegnato dalla Regione per sostenere le spese per l’acquisto di libri, materiale didattico e utilizzo dei servizi scolastici. Le domande possono essere presentate dalle 9 di lunedì 26 agosto a mercoledì 20 settembre. La domanda può essere presentata per gli alunni residenti nel Comune di Montemurlo che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie o che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o in un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.748 euro. Per presentare richiesta occorre che l’alunno abbia la residenza nel Comune di Montemurlo, un’età non superiore a 20 anni.