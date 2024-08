Quando gareggia Simone Alessio alle Olimpiadi | orari turno per turno avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) In Francia per il sogno. Si avvicina sempre di più il giorno di, impegnato venerdì 9 agosto nella categoria -80 kg, prova inserita nella penultima giornata di competizioni del taekwondodi Parigi 2024. Sarà la seconda partecipazione nella rassegna a cinque cerchi per il toscano, il quale però si presenterà sul tatami del Gran Palais con ambizioni molto grandi, forgiate dal titolo iridato conquistato lo scorso anno. Il primo incontro diè pianificato per le ore 10:35,affronterà il vincitore del Qualification Round, ovvero uno tra Ismael Coulibaly e o con Batyrkhain Toleugali. Gli eventuali quarti invece si svolgeranno15:06 in un vìs-a-vìs in cui il nativo di Livorno potrebbe confrontarsi con uno tra l’uzbeko Jasurbek Jaysunov e l’iraniano Mehran Barkhordari (bronzo ai Mondiali di Guadajara nel 2022).