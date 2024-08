La Talpa Paola Perego | Ecco perché non conduco io ma Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 agosto 2024)ha recentemente condiviso le sue riflessioni su La, il popolare reality show che Mediaset ha deciso di riportare sugli schermi di Canale 5. Nonostante il suo desiderio di tornare al timone del programma, la conduzione è stata affidata a. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha espresso il suo punto di vista su questa scelta e ha raccontato i suoi progetti futuri.non ha mai nascosto il suo legame speciale con La. Il reality show, che ha condotto con grande successo, è rimasto nel suo cuore. Nonostante le aspettative, non è stata contattata da Mediaset per la nuova edizione. "È sempre nel mio cuore. Essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro.