Il TABÙ È CADUTO! L’Italia frantuma la Serbia e si qualifica per la prima volta in semifinale alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Finalmente. Un urlo di liberazione si leva dalla South Paris Arena, ilè stato sfatato dopo una rincorsa che durava da più di venti anni, il muro è stato scavalcato dopo averci sbattuto addosso per quattro volte in maniera dolorosa e facendosi molto male.supera lo spartiacque per antonomasia, aggira lo scoglio e sisemifinali dellenel torneo di volley femminile come non era mai riuscita a fare nella propria storia: ad Atene 2004 e Pechino 2008 i ko al tie-break contro Cuba e USA, a Londra 2012 la sconfitta contro la Corea del Sud per 3-1, a Tokyo 2020 il capitombolo contro laper 3-0.