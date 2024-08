Il muffin al doppio cioccolato che fa impazzire gli atleti delle Olimpiadi e che sembra buonissimo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024) Di questesi chiacchiera ogni giorno di più, e non tanto per le medaglie ottenute. Tra gaffe, polemiche e (presunti) scandali, anche il cibo è stato vittima di proteste:che l’unico vero prodotto degno di nota sia unal, divenuto virale su TikTok. Ilvirale del Villaggio Olimpico La rivista PEOPLE ha intervistato la Sodexo Live!, la società responsabile di sfamare i 15miladel Villaggio Olimpico, che ha spiegato che a rendere famoso il dolcetto è stato il nuotatore norvegese Henrik Christiansen, che è letteralmente impazzito per il maxida 130 grammi. I suoi video condivisi sui social hanno fatto il giro del web e così tra gli sportivi è iniziata la corsa all'assaggio.