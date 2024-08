Hamas ha scelto il suo nuovo capo Ma c' è un giallo sul nome del leader

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Mohammed Ismail Darwish è statoper la 'successione' a Ismail Haniyeh,politico diucciso mercoledì scorso nella capitale iraniana Teheran.poco noto in Occidente, Mohammed Ismail Darwish vive già in Qatar, dove Haniyeh si era rifugiato in esilio. È anche conosciuto con l'alias 'Abu Omar Hassan'. Il suo non era fra i nomi che da giorni circolavano come quelli favoriti per raccogliere l'eredità di Haniyeh. Le voci più significative ipotizzavano un 'ritorno' di Khaled Meshaal, predecessore di Haniyeh in quantodell'ufficio politico didal 1996 al 2017. C'era anche l'ipotesi di una 'promozione' per Khalil al-Hayya, esponente dell'ufficio politico e numero due a Gaza dal 2017. Darwish resterà alla guida dell'ufficio politico dicon un incarico 'ad interim', fin quando non sarà organizzato unvoto, precisa la tv al-Arabiya.