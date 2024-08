Chi era Raian Kamel il base-jumper di 36 anni morto dopo essersi lanciato dal Piz da Lech | in quel punto altri due caduti in passato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 agosto 2024 – Èil 36enne bresciano decedutodal Piz da, in val Badia. L’uomo, che èdi professione, si era incontrato concinquesul posto dato che la zona è infatti molto conosciuta per questo tipo di disciplina. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsiche il 36enne ( nato a Breno, ma residente a Cinisello Balsamo nel Milanese) non è atterrato nelconcordato, un prato in località Colfosco. I soccorritori sono arrivati con l'elicottero dell'Aiut Alpinisc Alta Badia, che ha sorvolato la zona e ha ritrovato il corpo senza vita in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota. Non era la prima volta chesi avventurava in questi voli: dai suoi profili social l’atleta si definiva un amante di qualsiasi tipo di “cosa” avesse fare con il volo e l’esplorazione del mondo.