Calciomercato Milan il Lione vuole Yunus Musah ma Moncada fa muro  La situazione

(Di martedì 6 agosto 2024), ilha messo nel mirino il centrocampista rossonero: ma Geoffreyfa. La situazione Dopo l’interesse del Napoli negli scorsi giorni, adesso anche ilha messo nel mirino il centrocampista del. Dalla Francia, infatti, sono convinti che il jolly americano possa essere un ottimo rinforzo, viste la sua grande duttilità. L’americano nasce, infatti, come centrale, ma nella prima stagione con la maglia rossonera è stato impiegato anche come trequartista e come esterno. Il direttore dell’area tecnica Geoffrey, però, ha le idee chiare e valutacome un giocatore quasi incedibile. I rossoneri credono molto nelle qualità dell’americano e sono sicuri che dalla prossima stagione, il centrocampista potrà giocarsi le sue carte, viste le tante partite che dovranno essere disputate.