A sorpresa la dieta dei gladiatori non contemplava carne Lo avresti mai detto?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Non passa periodo che non si pensi un po' all'Impero Romano. Un anno fa su TikTok circolava il trend #RomanEmpire e la domanda «quanto spesso pensi all’Impero Romano» era diventata virale. Uno scherzo certo, ma a pensarci bene in quella domanda assurda si cela l'ossessione occidentale per l'Antica Roma. Questa volta a rinverdire la nostra passione per Roma ci ha pensato l'uscita della serie TV Amazon Those About to Die di Roland Emmerich e, quasi in simultanea, l'annuncio a novembre del Gladiatore 2, il sequel del celebre film del 2000 di Ridley Scott già al centro dell'attenzione. Morto un gladiatore se ne fa un altro. Pensionato Russel Crowe per il sequel, diretto sempre da Scott, la scena sarà tutta per l'attore irlandese Paul Mescal che per calarsi nei panni di Lucio Vero ha dovuto allenarsi assiduamente per mettere su muscoli, come avevamo spiegato in questo articolo.