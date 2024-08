Virtus le amichevoli per trovare la ’quadra’ Banchi cerca l’equilibrio con gli americani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ancora due settimane di vacanza per lae poi la stagione prenderà il via con le classiche visite mediche che precedono la preparazione estiva. Lavorare insieme fin dal primo giorno del raduno può diventare l’arma vincente per la formazione bolognese che il 21 settembre sfiderà Napoli nella seconda semifinale di SuperCoppa. I bianconeri affrontano questo impegno come squadra che detiene il titolo e, per ottenere il passaggio in finale, dovranno superare Napoli che nella passata stagione ha conquistato la Coppa Italia.