Terremoto nella notte tra Parma e Reggio Emilia | scossa di magnitudo 3 0

(Di lunedì 5 agosto 2024)sono state colpite da una fortediche ha svegliato i residenti nelle prime ore di questa mattina, alle 00:30. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato unadi 3.0 gradi, con l’epicentro situato a soli 6 chilometri dalla città die a una profondità di 16.3 chilometri. Impatto e reazioni della popolazione Laè stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo ae nei suoi dintorni, ma anche ae in diversi centri del Reggiano. Molti cittadini si sono riversati in strada, spaventati dall’intensità del sisma, sebbene al momento non siano stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture.