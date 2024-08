Strocchi chiama i Paperoni per un fondo volano alle Pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non solo Della V, i Berlusconi, gli eredi del capitalismo italiano si ritenganoti all'appello. Simone, pioniere delle Spac e dei PIPE (Private Investments in Public Equity), ma soprattutto innovatore in finanza (sue tra le altre le operazioni di quotazione di Sesa, Pharmanutra, IWB, Digital Value, Magis) ha un nuovo progetto e si rivolge a loro,nuove generazioni che oggi iniziano ad avere ruoli cruciali apicali all'interno delle holding che controllano società operative quotate in Borsa. "Proponiamo - spiega il fondatore della merchant bank Electa - di 'commutare' una piccola una frazione, qualche millesimo del loro principale asset in una pluralità di investimenti in piccole e medie imprese che ci auguriamo possano replicare il successo di quelle fondate dai loro nonni".