Parigi 2024 volley De Giorgi | Gara storica è una bella soddisfazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Il quarto di finale è sempre un passaggio complicatissimo. È stata una. Recuperare due set a questo Giappone era davvero difficile, partendo da tre match point contro e sotto di due set. È unaper questo gruppo“. Inizia così il ct della nazionale dimaschile Ferdinando Dedopo la conquista della semifinale da parte degli azzurri, che nel corso del pomeriggio hanno sconfitto in rimonta il Giappone. “Il passaggio del turno è importante, ma per il modo in cui è avvenuto ha tanti significati al suo interno. Stavolta abbiamo dovuto inseguire, rispetto alle partite precedenti. Siccome loro difendevano tantissimo, nei primi due set e mezzo abbiamo fatto fatica a limitarli quando contrattaccavano. La chiave è stata limitarli in quella situazione, dimezzando le loro percentuali.