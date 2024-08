Marocco-Spagna oggi in tv semifinali calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilsfiderà la, in occasione delledel torneo didelledi. I marocchini hanno superato con un roboante 4-0 gli Stati Uniti nel loro quarto di finale, mentre gli spagnoli, hanno liquidato la pratica Giappone con un netto 3-0, guadagnando con facilità l’accesso alla zona medaglie. Chi sarà a spuntarla? Il brillanteo le furie rosse di? SEGUI LA DIRETTA, IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO, GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO COMPLETO: IL REGOLAMENTO: I RISULTATIsi disputerà lunedì 5 agosto, con fischio d’inizio programmato alle ore 18.00. Il palcoscenico della partita sarà il Velodrome di Marsiglia.