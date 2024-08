Barelli senza pietà | I nuotatori del fondo non vogliono gareggiare nella Senna inquinata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tardo pomeriggio di ieri. Appena finita la gara dei 1500 stile libero dove l'azzurro Gregorio Paltrinieri ha vinto l'argento, Il Tempo telefona a Paolo, Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della Federazione Italiana Nuoto, per capire qualcosa di più su queste Olimpiadi così solcate da polemiche e scontri su vari piani, da quello organizzativo a quello politico., infatti, risponde al telefono proprio da Parigi.Allora Presidente, siamo a metà percorso di questa Olimpiade. Come vanno le cose? «Per quanto riguarda le discipline della Federazione Nuoto siamo molto soddisfatti. Per ora abbiamo 2 ori, 2 bronzi e l'argento appena arrivato con Paltrinieri, ma i conti si fanno alla fine. Ogni nazione viene qui per vincere e non regala niente, specie in questa edizione, molto più competitiva di quella di Tokyo che risentiva dell'epidemia di Covid».