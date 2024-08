Trump contro Harris | Non ha la capacità mentale per un dibattito con me Faccia a faccia il 4 settembre su Fox o non si farà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Nuovo stra Donalde Kamala, stavolta sultra i due in tv. Il tycoon ha annunciato l’accordo per un dibattitto con la candidata democratica su Fox il 4. Ma la campagna della vicepresidente lo ha smentito, intimando adi “smetterla di giocare” e di presentarsi “alper il quale si è già impegnato il 10” su Abc. L’ex presidente, sui social, è poi passato agli insulti: ha scritto che la candidata democratica ha un quoziente intellettivo “basso” (cosa che aveva affermato anche a proposito di Joe Biden): “Kamalanon ha laper fare un verodi me, programmato per il 4in Pennsylvania”, ha sostenuto, spiegando che o ilsi terrà il 4o non ci sarà affatto.