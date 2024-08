Sulle strade di San Francesco Vivere le vacanze in modalità slow

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) La sinergia del gruppo Qn-Quotidiano Nazionale con la Regione Umbria, con l’obiettivo di valorizzare l’Umbria in tutte le sue sfaccettature, continua. Dopo aver mostrato la versatilità turistica della regione in tutte le stagioni, con ricchi cartelloni di eventi lungo tutto l’arco dell’anno, il nuovo progetto vuole mettere in mostra l’Umbria del turismo lento e dei cammini, delle vere esperienze di vita in cui immergersi e in cui abbandonarsi. Lontano dalla routine e dal caos delle città, in Umbria è possibileun’esperienza di autenticitàdi San, di San Benedetto o dei primi religiosi che si mettevano in cammino per evangelizzare la popolazione. Spiritualità, benessere e natura ma anche arte e cultura e tanta enogastronomia perché ogni percorso è contrassegnato da sapori e capolavori. I video saranno visibili su www.quotidiano.