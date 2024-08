Israele e Usa sicuri | quando attaccherà l' Iran incubo guerra regionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) L'dellaè sempre più concreto e le conseguenze al momento sono imprevedibili. Stati Uniti esi aspettano per domani, lunedì 5 agosto, l'attacco dell'e delle milizie sue alleate nella regione allo Stato ebraico, in rappresaglia all'uccisione del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut martedì e del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, il giorno dopo a Teheran. Lo riferisce il sito americano Axios. Ieri nella regione è arrivato il capo del comando centrale americano (Centcom), il generale Michael Kurilla, per coordinare la risposta degli alleati in difesa diin caso di attacco. La data è indicata da alcuni funzionari dei servizi segreti di Usa e, secondo quanto riferisce il sito di informazioni Usa Axios.