Coppa Italia 2024 25 | il Cesena supera il Padova ed entra nel tabellone principale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilstacca il pass per ildella/25. I bianconeri hanno infattito per 3-1 ilal Manuzzi nel turno preliminare, al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine. La gara si sblocca dopo soli sette minuti: cross perfetto di Ceesay per Shpendi che di testa cil palo, ma sulla respinta sempre Ceesay pesca Kargbo in area che devia in rete per l’1-0. Al 38? arriva il raddoppio dei romagnoli con Shpendi, che libera il destro e batte Fortin per il 2-0. Nella ripresa provano a riaprire il match i patavini con Bortolussi, che al 73? trova un preciso destro dal limite per l’1-2. Nel finale però, al minuto 86, ilchiude i conti grazie al gol di Francesconi, che colpisce di testa tutto solo su cross di Adamo e suggella la vittoria.