Canoa kayak cross oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di domenica 4 agosto 2024) Il Vaires-sur-Marne Nautical Stadium è pronto ad ospitare una nuova giornata di batterie per lakross dei Giochi di. L’evento occuperà gran parte del pomeriggio, con la categoria maschile che scenderà in acqua a partire dalle 15:30. Le batterie delfemminile avranno invece inizio circa un’ora più tardi, con le prime atlete chiamate all’azione alle 16:40. Non mancano all’appello gli atleti italiani, con Giovanni de Gennaro – fresco di oro olimpico nelk1 – pronto a dare spettacolo nella prima run. Inoltre, è prevista la partecipazione di due azzurre nella categoria femminile, con Marta Bertoncelli e Stefanie Horn attese al via.