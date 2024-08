Napoli-Modena con il nuovo attaccante | intesa con l’ex Roma più vicina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024)dellapronto a firmare uncontratto e potrebbe essere utilizzato già inProsegue la preparazione estiva dela Castel di Sangro, in attesa del debutto stagionale contro il. La formazione azzurra, a causa del 10° posto in Serie A nella passata stagione, dovrà anticipare l’ingresso in Coppa Italia e disputare un turno eliminatorio ostico per via delle fatiche da ritiro. Infatti gli azzurri di Antonio Conte, appena termineranno il raduno in Abruzzo, dovranno concentrarsi per l’impegno contro gli emiliani, protagonisti in Serie B. La formazione di Bisoli ha cambiato molto la rosa quest’estate e finora ha tesserato diversi elementi provenienti dalla Serie B, senza fare nessun colpo grosso di mercato. O almeno fino a questo momento.