LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | coreane strafavorite per la vittoria si comincia alle 9 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 Fasi finali del tabellone femminile che non vede azzurre al via:è andata solo Chiara Rebagliati poiché le italiane non si sono qualificate alla prova a squadre. La ligure è stata eliminata già ai sedicesimi di finale. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella fase finale della prova individuale femminile dicondi2024. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella fase finale della prova individuale femminile dicondi2024. Sta per concludersi il programma dicondi2024: oggi si svilupperà il tabellone dell’individuale femminile e domani si arriverà al termine con l’individuale maschile.