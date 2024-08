In Serie A addio al raccattapalle | i palloni verranno posizionati a bordocampo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Dalla prossima stagione di Serie A verrà introdotta una nuova norma per quanto riguarda i raccattapalle, evitando così le troppe perdite di tempo. Serie A, raccattapalle sulle linee di fondo campo E' una norma già sperimentata nell'ultima finale di Coppa Italia e Premier League, ovvero i raccattapalle che saranno posizionati sui cinesini a bordo campo (sei dal lato delle panchine e cinque sull'altro a una distanza minima di 2,5m dalle linee di fondo campo) e, quando il pallone uscirà dal campo, il calciatore recupererà palla recandosi nel punto a lui più vicino (a eccezione dei portieri). Non ci sarà più, quindi, il raccattapalle a consegnare il pallone. Le altre novità apportate Nell'entrata in campo delle due formazioni e della squadra arbitrale, il quarto uomo entrerà insieme alle squadre e l'assistente del direttore di gara sarà in campo durante tutto l'allenamento.