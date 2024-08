In difesa degli istituti tecnici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ho letto della riforma, che porterà da 5 a 4 anni il corso di studi. Più, eventualmente, 2 anni in Itis Maker, che sono scuole di specializzazione private, finanziate dalle industrie, i cui insegnanti dovrebbero essere esperti scelti e decisi da privati, non selezionati da concorsi pubblici . Ebbene, a pochi anni dalla pensione ,avendo insegnato per circa 30 anni alle prestigiose Aldini Valeriani di Bologna, penso di avere i titoli per potermi esprimere. Ora neanche i matrimoni durano 30 anni, il mio è stato un matrimonio felice, d'amore con questa storica scuola bolognese . Portare da 5 a 4 anni il percorso di studi, significa considerare l'istruzione tecnica,istruzione di serie B. E non è così. Demandare ad un biennio la specializzazione, significa che non esistono professori in grado di impartire nozioni tecniche.