Giustizia riparativa e cura della città

(Di sabato 3 agosto 2024) "Nella seduta di ieri di Giunta abbiamo approvato – dichiara l’assessore al Welfare, Viviana Altamura – la convenzione che consentirà a trenta persone di occuparsinell’ ambito. Si tratta di un progettoassociazione ’Noità Aps’ che punta a rafforzare il senso civico e a fornire una alternativa, per i reati meno gravi, alla detenzione. Le persone che hanno ricevuto questa pena dovranno prendersidelle aiuole e degli spazi comuni, assindo lo spazzamento e la pulizia". "Ci sarà – annuncia l’assessore al Welfare – un supervisore che guiderà gli interventi che sono monitorati anche dalla autorità giudiziaria. Si tratta di un modo per rendere le pene realmente abilitative e utili per la collettività.