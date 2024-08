Funerali di Sharon Verzeni tra la folla in lacrime anche la sorella di Bossetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Bottanuco. C’eraLaura Letiziaaidi. Ladi Massimo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha voluto presenziare alla cerimonia funebre per la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì e martedì a Terno d’Isola. Laura Letiziaha aspettato il feretro fuori dalla chiesa di San Vittore ed è parsa molto scossa. Un dolore condiviso con le tantissime persone che hanno preso parte alle esequie celebrate dal parroco di Bottanuco don Corrado Capitanio. Lauraalla cerimonia funebre pera Bottanuco In chiesa in prima fila c’erano i genitori – papà Bruno e mamma Mariangela – vicini al compagno diSergio Ruocco, seduto in mezzo a loro. Poco più in là i fratelli della 33enne, Melody e Christopher.