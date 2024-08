Francia-Argentina 1-0 | colpo di testa di Mateta risolve il thriller olimpico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Laha mantenuto il suo record positivo alle Olimpiadi di casa, sconfiggendo l’per 1-0 e accedendo alle semifinali. Jean-Phillipedel Crystal Palace ha segnato disu cross del suo ex compagno di squadra Michael Olise al quinto minuto, e ciò si è rivelato sufficiente per la squadra di Thierry Henry per passare il turno. Il VAR ha annullato il secondo gol allanegli ultimi minuti, ma l’non è riuscita a sfruttare la sua fortuna prima che gli animi tra i giocatori si scaldassero al fischio finale.