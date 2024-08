Fedez si sente male in aereo | trasportato in ambulanza appena atterrato in Puglia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo il ricovero in ospedale delle ultime settimane, le condizioni di salute del rappersembravano essere migliorate, tant’è che il cantante aveva annunciato tramite i suoi profili social di essere pronto a tornare a girare l’Italia con la sua musica. Proprio mentre raggiungeva inlaper una serata live, però,si è sentitoed è statod’urgenza in ospedale nonall’aeroporto di Brindisi. A darne l’annuncio nelle scorse ore è stato lo staff del cantante, che ha annunciato l’impossibilità di Lucia di essere preal live in programma a Gallipoli per questa sera: Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere prealla serata prevista al Praja di Gallipoli.