Si esprime il Cio | La pugile algerina Imane Khelif è una donna non un transgender

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parigi, 2 ago. (askanews) – «Laè nata, è stata registrata come, ha vissuto la sua vita come, ha praticato la box come, non è un. C’è stata molta confusione e si è detto che era un uomo che combatteva contro una, non è così, ed è una certezza scientifica. Su questo c’è consenso scientifico: non si tratta di un uomo che combatte contro una». Lo ha detto il portavoce del CIO Mark Adams nel corso del briefing quotidiano, a proposito della vicenda di, lache ha combattuto con Angela Carini.