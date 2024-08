Pattern cambia sede Il nuovo head quarter si sposta a Collegno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), il polo italiano della progettazione e produzione del lusso, entro fine 2025 trasferirà il quartier generale nella nuovadi, a Nord di Torino. Lo stabilimento sorgerà su un’area di circa 22.000 metri quadri e sarà realizzato con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo. L’azienda ha infatti ha ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro beneficiando della garanzia Green emessa da SACE. Il gruppoè presente con 13 stabilimenti in 7 regioni italiane ed opera nelle principali categorie prodotto del Fashion Luxury, dalla ricerca e ingegnerizzazione fino alla produzione. L’utilizzo della tecnologia di ultima generazione e del digitale – dal machine learning alla modellazione e stampa in 3D – ne hanno fatto un punto di riferimento per i principali marchi internazionali.