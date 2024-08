Padre picchia i figli e li chiude nella cuccia del cane La madre filma le violenze il giudice lo allontana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Assisi (Perugia), 2 agosto 2024 –va ia suon di pugni e schiaffi e per ‘educarli’ era arrivato perfino a rinrli all’interno delladel. Per questo un uomo di 49 anni, italiano, è statoto da casa in esecuzione di una misura disposta dal gip di Perugia ed eseguita dai poliziotti del commissariato di Assisi. L’uomo risulta accusato di maltrattamenti nei confronti delo e dellaa della convivente. I maltrattamenti, in base a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero iniziati nel 2021.